Зинченко никогда не жалуется, а только тренируется и тренируется – Гвардиола

Зинченко мало играет в нынешнем сезоне. Фото: Reuters

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко удостоился похвалы от главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Пеп в восторге от упорства своих защитников, которые доказывают свою профпригодность как на полях тренировок, так и во время матчей. Потому претензий к действиям Зинченко у испанца нету:

"Зинченко – это пример для нас, как и Натан Аке. От них не поступают жалобы. Только тренируются, тренируются и тренируются. Они очень хорошо играют, к ним нет претензий.

Очевидно, что их старания, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В текущем сезоне 24-летний украинец семь раз получил возможность выйти на поле за "Манчестер Сити". Результативных действий пока у Зинченко нет.

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Ближайший матч манчестерской команды пройдет в Лиге чемпионов (7 декабря) против РБ "Лейпцига". "Горожане" уже обеспечили себе евровесну с первого места группы А