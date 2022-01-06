Гвардиола заразился коронавирусом

Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

У главного тренера "Манчестер Сити" 50-летнего Хосепа Гвардиолы положительный тест на коронавирус.

Вместе с ним коронавирусом заразился также помощник Хуанма Лильо, сообщает сайт Sky Sports.

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Испанский тренер отправился на самоизоляцию и пропустит матч третьего раунда Кубка Англии против "Суиндон Таун". Болезнь у Гвардиолы протекает без симптомов.

В расположении "Манчестер Сити" изолированы из-за заражения Covid-19 14 сотрудников клуба и семеро игроков первой команды, среди которых украинец Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея отрыв в 10 очков от второго "Челси". В следующем матче АПЛ "горожане" сыграют против "Челси". Поединок против "Суиндон Таун" состоится 7 января и стартует в 22:00.

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