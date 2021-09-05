Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции

Защитник "Шахтера" 25-летний Николай Матвиенко стал лучшим матчем сборной Украины в матче против Франции.

Аналитический портал Instat-индекс выставил оценки за матч отбора Кубка мира Украина - Франция.

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Лучшим в составе хозяев стал Матвиенко с 330 баллами. Вторую оценку получил Андрей Ярмоленко с показателем 329 баллов. Замкнул тройку автор гола Николай Шапаренко.

Матч Украина - Франция завершился вничью - 1:1.

После пяти туров лидером группы является сборная Франции, которая имеет в своем активе девять очков. Украина и Финляндия имеют по пять очков, но у финнов на две игры меньше.

8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии. 9 октября национальная команда сыграет в гостях против Финляндии в матче шестого тура отбора Кубка мира.