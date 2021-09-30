Назвали лучшего игрока "Динамо" в матче против "Баварии"

Александр Тимчик не имеет стабильного места в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" 24-летний Александр Тимчик стал лучшим игроком киевлян в матче против "Баварии".

Аналитический портал InStat выставил оценки матче второго тура Лиги чемпионов.

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Наибольшую оценку за матч против "Баварии" получил Тимчик. Правый защитник набрал 287 баллов. Тимчик только сыграл первый тайм, после чего его заменили на Томаша Кендзеру.

На втором месте Александр Андриевский. Замыкает тройку Николай Шапаренко.

Лучшим игроком "Баварии" стал Лерой Сане.

"Бавария" разгромила "Динамо" - 5:0. В третьем и четвертом турах ЛЧ "Динамо" проведет спаренные матчи против "Барселоны". Киевляне занимают третье место в турнирной таблице, опережая каталонцев на одно очко. Лидирует в группе "Бавария" с двумя победами. В другом матче группы "Бенфика" победила "Барселону" - 3:0.