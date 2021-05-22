Назвали лучшего футболиста Европы сезона-2020/21

Форвард мадридского "Реала" 33-летний Карим Бензема стал лучшим игроком Европы сезона 2020/21.

Бензема отдали голоса 47,3% респондентов издание Onze Mondial, сообщает официальный сайт "сливочных".

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В голосовании французу удалось опередить аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, набравший 20,1% голосов, и Роберта Левандовского с мюнхенской "Баварии" - 11,3%.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 45 встречах за "Реал" во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и восьми результативными передачами.

Автор: ФК "Реал"

Карим Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. К этому защищал цвета "Лиона". В текущем сезоне его команда вылетела на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов от "Челси" и занимает второе место за тур до завершения чемпионата Испании.