Бензема вернется в сборную Франции после шестилетнего отсутствия

Форвард "Реала" 33-летний Карим Бензема вернется в сборную Франции.

Нападающий будет включен в заявку из 26 игроков на Евро-2020, сообщает Le Parisien.

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Бензема не играл за сборную шесть лет. В 2015-м его отстранили после конфликта с Матье Вальбуэна и информацией о шантаже партнера по национальной команде.

Сборная Франции является соперником национальной команды Украины в отборе на Кубок мира-2022. Основным форвардом команды Дидье Дешам является Оливье Жиру.

Карим Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. До этого защищал цвета "Лиона".

На клубном уровне три раза становился чемпионом Испании, четырежды Франции и такое же количество раз выигрывал Лигу чемпионов.

В составе национальной команды он провел 81 матчей, в которых забил 27 голов.