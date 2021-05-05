"Челси" оформил английский финал Лиги чемпионов

Вернеру наконец-то удалось забить. Фото: Reuters

Лондонский "Челси" победил в матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" - 2:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Первая игра неделю назад закончилась вничью - 1:1.

"Челси" вновь сыграл лучше за "королевский клуб". Лондонцы были быстрыми, решительными и настойчивыми в обоих матчах. Молодёжь лондонского клуба оказалась значительно лучше мадридских звезд.

Квинтэссенцией противостояния стала игра Эдена Азара. Насколько быстрым, техническим и волевыми футболистом он был в "Челси", столь же сдал в "Реале". Ни одного момента за весь матч не создал и не реализовал Азар. Собственно говоря, единственный момент у гостей был у Карима Бензема еще при счете - 0:0, но француз не сумел переиграть голкипера.

У хозяев поля таких моментов было 5 или 6. Один Кай Хаверц дважды попадал в перекладину. И если в первом случае удачно на добивании сыграл Тимо Вернер, который не забивал с ноября, то во втором мяч улетел за пределы поля.

"Реал" проиграл почти всю борьбу и не заслужил на финал. Там теперь сойдутся два английских клуба. по сегодняшней игре трудно отдать предпочтение какому-либо коллектива. По крайней мере "Челси" с его молодыми звездами точно не сдастся на милость победителю.

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Английский финал Лиги чемпионов состоится в третий раз в истории. Вчера "Манчестер Сити" одолел дома ПСЖ и оформил первый выход в финал ЛЧ. Для Пепа Гвардиолы это будет третий финал. В двух предыдущих он побеждал. Томас Тухель с ПСЖ проиграл прошлогодний финал "Баварии".