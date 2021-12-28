Назвали лучшего футболиста 2021 года

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ пятый сеозон. Фото: REUTERS

В Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards за 2021 год.

Лучшим футболистом года назван нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, сообщает Sport.ua.

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Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский получил Награду Марадоны, которая вручается лучшему бомбардиру года. В 2021-м у польского нападающего 69 голов и 10 ассистов.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен. В 2021 году португальский форвард забил 46 голов.

Лондонский "Челси" победил в номинации "Лучший клуб года".

Сборная Италии признана лучшей сборной года, а ее наставник Роберто Манчини стал лучшим тренером 2021-го. "Скуадра Адзурра" провела 37 игр без поражений и поразила беспроигрышную серию сборной Испании.

"Золотой мяч-2021" получил Лионель Месси.

Сборная Италии выиграла Евро. Победителем ЛЧ стал лондонский "Челси". "Интер" выиграл Серию А, "Атлетико" - Ла Лигу, а "Бавария" - Бундеслигу. Победителем Лиги 1 стал "Лилль".