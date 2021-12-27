Обошел Левандовского. Джокович признан спортсменом года

Первая ракетка мира 34-летнего Новака Джоковича признана спортсменом года в Европе по версии информационных агентств.
Сербский теннисист победил в голосовании, в котором участвовало 26 информационных агентств, сообщает "Спорт Арена".
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Новак набрал 172 очка и на 39 очков опередил форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского. Третье место занял новый чемпион мира "Формулы-1" Макс Ферстаппен.
В прошлом сезоне Джокович выиграл три турнира Большого Шлема из четырех. По итогам сезона-2021 серб в седьмой раз закончил теннисный год на первом месте мирового рейтинга ATP. В декабре ITF признала Новака чемпионом мира.
Награда "Спортсмен года" по версии информационных агентств стала для серба четвертой в карьере.
Джокович не поможет сборной Сербии в командном ATP Cup в начале января. Теннисист пока публично не объявил, будет играть на Australian Open в следующем году.
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