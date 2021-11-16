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среда, 17 ноября 2021 07:11

Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира

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Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович не скрывал своих эмоций после выхода Сербии на Кубок мира.

В последнем матче квалификации сербы в гостях забыли победу над Португалией -2:1. Победный гол сербы забили на последних минутах матча.

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Джокович, который сейчас находится в Турине на итоговом турнире АТР, не скрывал своих эмоций. Новак был настолько вдохновлен победой сербов, что не мог сдержать свои эмоции.

В первом туре Даниил Медведев победил Губерта Гукача из Польши – 6:7,6:3, 6:4, Александр Зверев победил Маттео Берреттини – 7:6, 1:0 (отказ итальянца). Новак Джокович одолел Каспера Рууд -7:6,6:2. Андрей Рублев одолел Стефанос Циципас -6:4,6:4.

Во втором туре Медведев победил Зверева. Джокович сыграет против Рудд сыграет против Циципаса. Берретинни померяется силам из Гукача. Джокович встретится с Рублевым

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