Свитолина отказалась ехать на Итоговый турнир

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина пропустит Итоговый турнир в 2021 году.

Свитолина отказалась от роли одной из двух запасных, поэтому не поедет в Мексику, сообщил журналист Родриго Камачо Альдас.

Игроки замены могут вступить в борьбу при отказе одной из участников основного состава групповой стадии.

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Всего в WTA Finals принимают участие восемь лучших теннисисток по итогам WTA Race. Запасными станут американка Джессика Пегула и бельгийка Элиза Мертенс.

Ранее Онс Жабаер, которая находится на 10-м месте рейтинга и должна была стать запасной, также отказалась от этой возможности из-за травмы.

В 2018 году Свитолина выиграла титул WTA Finals, а в 2019-м проиграла в финале Эшли Барти. Сейчас украинка занимает 15-е место в мировом рейтинге. За последнюю неделю украинка потеряла три позиции.