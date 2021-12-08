Скандальный Джокович заявился на чемпионат Австралии

Джокович планировал пропустить турнир. Фото: Reuters

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович вошёл в список теннисистов, заявленных для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.

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Также в заявку вошел и другой 20-кратный чемпион ТБШ — Рафаэль Надаль. Что касается ещё одного 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера, то его в заявке нет. Ранее швейцарец объявил, что не выступит на турнире.