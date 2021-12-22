Слова Месси тронули меня - Левандовски

Левандовски мечтает о "Золотом мяче". Фото: Reuters

Нападающий мюнхенской "Баварии" 33-летний Роберт Левандовски отреагировал на слова аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси о том, что поляк заслужил "Золотой мяч".

"Слова Месси, что я заслужил "Золотой мяч", тронули меня. Это были не пустые слова, а приятный момент в моей карьере.

Я всего лишь перекинулся несколькими словами с Лео в личном общении, потому что мой испанский не настолько хорош. Я поговорил с Килианом Мбаппе на английском, затем он перевёл для Лео. Это была великолепная ночь", - цитирует Роберта Goal.

О том, что потребуется, чтобы выиграть "Золотой мяч" в будущем, Левандовски добавил: "Речь идёт о мелких деталях, всё должно быть на месте. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты".

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Роберт Левандовски стал вторым после Лионеля Месси в борьбе за "Золотой мяч". Он уступил аргентинцу 33 балла.