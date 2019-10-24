Назвали фаворита встречи "Динамо" – "Копенгаген"

Киевляне и датчане лидируют в группе. Команды набрали по 4 балла

Киевское "Динамо" примет "Копенгаген" в четверг, 24 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Динамо" в первом туре победило на своем поле "Мальме" 1:0, после чего сыграло в гостях по нулям с "Лугано". Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над "Лугано" 1:0, а затем разошлись в Швеции миром с "Мальме" 1:1. В итоге "Динамо" и "Копенгаген" лидируют в группе, имея по 4 набранных очка. Об этом сообщает "Телеграф".

По мнению аналитиков, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у хозяев поля. Так, букмекеры из William Hill на хозяев поля установили коэффициент 1,85, а на гостей - 4,50. Ничью оценили в 3,40.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа "Динамо - 1.90", победа "Копенгагена" - 4.33, ничья - 3.40.

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Сегодня свой матч проведет еще один украинский клуб. "Александрия" на выезде сыграет против французского "Сент-Этьена". Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.