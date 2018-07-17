Назвали дата следующего боя Ломаченко

Ломаченко определился с датой следующего боя. Фото: Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко определился с датой следующего боя.

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Эгис Климас заявил, что украинец быстро восстанавливается и скоро вернется к тренировкам, чтобы 1 или 8 декабря провести следующий бой.

"Он восстанавливается очень быстро. Вася уже делает бой с тенью и, что, я думаю, не понравится его врачам. Он уже делает некоторые упражнения, но на травмированное плечо все еще не дает нагрузку. У него есть люди, которые следят за восстановлением в центре реабилитации.

Думаю, мы увидим в августе-сентябре его работу, когда он будет готовиться к следующему поединку. Что касается самого боя, мы планируем 1 или 8 декабря", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко рассказал о сроках восстановления от травмы

Ранее промоутер Ломаченко говорил, что его следующий бой пройдет в ноябре - декабре, а следующим соперником может стать либо Мэнни Пакьяо или победитель пары Раймундо Бельтран - Хосе Педраса.