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вторник, 17 июля 2018 14:19

Назвали дата следующего боя Ломаченко

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Назвали дата следующего боя Ломаченко
Ломаченко определился с датой следующего боя. Фото: Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко определился с датой следующего боя.

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Эгис Климас заявил, что украинец быстро восстанавливается и скоро вернется к тренировкам, чтобы 1 или 8 декабря провести следующий бой.

"Он восстанавливается очень быстро. Вася уже делает бой с тенью и, что, я думаю, не понравится его врачам. Он уже делает некоторые упражнения, но на травмированное плечо все еще не дает нагрузку. У него есть люди, которые следят за восстановлением в центре реабилитации.

Думаю, мы увидим в августе-сентябре его работу, когда он будет готовиться к следующему поединку. Что касается самого боя, мы планируем 1 или 8 декабря", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

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Ранее промоутер Ломаченко говорил, что его следующий бой пройдет в ноябре - декабре, а следующим соперником может стать либо Мэнни Пакьяо или победитель пары Раймундо Бельтран - Хосе Педраса.

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