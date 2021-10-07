Назвали цену Холанда

Эрлинг Голанд третий сезон выступает за "Боруссию" Дортмунд

Форвард сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд стал вторым в списке самых дорогих игроков мира.

Норвежец подорожал на €20 млн и теперь стоит €150 млн, сообщает, Transfermarkt.

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Теперь Холланд только на €10 млн отстает от самого дорогого игрока мира форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, которого оценивают в €160 млн.

Эрлинг Голанд с начала 2020 года выступает за "Боруссию" Дортмунд. Предыдущим клубом норвежца был австрийский "Зальцбург".

В услугах норвецжця заинтересованы - "Реал",ПСЖ "Барселона" и "Челси".