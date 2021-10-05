"Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти" - Мбаппе

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже пятый сеозон. Фото: REUTERS

Один из лучших игроков 22-летний Килиан Мбаппе может покинуть сборную Франции.

Нападающий ПСЖ недоволен критикой, которую на него вылили после матчей за сборную.

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"Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. И всегда буду играть за свою национальную команду бесплатно. И я никогда не хотел создавать проблемы. В один момент почувствовал, что начинаю становиться проблемой. То же чувствовали и другие. Говорили, что мое эго было причиной, заставившей сборную Франции проиграть, что я хотел слишком много и без меня команда могла бы победить.

Самое главное - это сборная Франции. И если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти. Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я высказал, что недоволен тем, что люди называли меня "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом не отрицаю, незабитый пенальти - моя вина ", - приводит слова Мбаппе Goal.

Сборная Франции является соперником Украины в квалификации к Кубку мира-2022. "Ле Блё" с 12 очками лидируют в группе D, "сине-желтые" с пятью пунктами занимают второе место. Килиман Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Нападающий не хочет продлевать контракт с парижанами и летом может стать игроком "Реала".