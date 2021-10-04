Мбаппе рассказал, как просился из ПСЖ

Мбаппе мечтает о "Реале". Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермен" 22-летний Килиан Мбаппе признался, что просил руководство французского клуба отпустить его в другую команду минувшим летом.

"Я просил клуб отпустить меня летом. Не хотел продлевать контракт. Хотел, чтобы клуб получил деньги за трансфер и смог приобрести качественную замену. Я желал, чтобы всё основывалось на уважении. Поэтому сказал, что готов остаться, если в клубе не хотят моего ухода", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". Летом Мбаппе мог уйти в "Реал", но парижане не приняли предложение мадридского клуба.

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В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. "Пари Сен-Жермен" в девяти матчах набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.