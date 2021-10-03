ПСЖ со всеми звездами уступил "Ренну"

Месси впервые проиграл с новым клубом. Фото: Reuters

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 "Ренн" принимал на своём поле "Пари Сен-Жермен".

"Ренн" меньше владел мячом, но это не помешало команде Бруно Женезио переиграть более именитого оппонента. Счёт в матче чёрно-красные открыли на 45-й минуте. Так называемый гол в раздевалку забил нападающий "Ренна" Гаэтан Лаборде. Удвоили счёт хозяева в самом начале второго тайма – на 46-й минуте. Быстрым голом после перерыва отметился полузащитник Флавьен Тэт. Позже команды обменялись забитыми мячами, которые не были засчитаны после консультации арбитра с VAR. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "Ренна".

В составе "ПСЖ" весь матч на поле провели Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а Неймар, вышедший на поле в стартовом составе, был заменён во втором тайме.

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"ПСЖ" в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ренн" (12) — на 7-м месте.