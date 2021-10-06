ПСЖ проводит переговоры по Холанду

Эрлингом Холандом интересуются все ведущие клубы Европы. Фото: Reuters

Французский "Пари Сен-Жермен" готовится к тому, что форвард Килиан Мбаппе по окончании сезона покинет парижский клуб. В связи с этим ПСЖ обратил внимание на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо уже связался и начал активные переговоры с агентом норвежца Мино Райолой. В конце нынешнего сезона активизируется опция в контракте Холанда, согласно которой любой клуб может купить норвежца, заплатив €75 млн.

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В нынешнем сезоне Холанд сыграл пять матчей в бундеслиге, в которых забил семь мячей. Он делит первое место в списке бомбардиров из игроком "Баварии" Робертом Левандовски.