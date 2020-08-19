Наш соперник на Евро будет иметь нового тренера

Куман играл за "Барсу" 5 лет. Фото твиттер

Нидерландский тренер Рональд Куман официально назначен главным тренером "Барселоны", сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Куман подписал контракт с "Барселоной" на 2 года, до июня 2022-го.

Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. "Барселоне" придется выплатить солидную неустойку федерации футбола Нидерландов.

"Барселона" уволила Кике Сетьена после вылета команды в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (2:8). Кроме того, за сезон каталонский клуб не выиграл ни одного трофея.

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Сборная Нидерландов является первым соперником сборной Украины на Евро-2021.