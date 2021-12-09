Нападающий "Кальяри" забил фантастический гол в чемпионате Италии

Жоао Марио выступает за "Кальяри" с 2014 года. Фото: CAGLIARICALCIO

Нападающий "Кальяри" Жоао Педро отметился классным забитым мячом в поединке 16-го тура Серии А против "Торино".

Сардинцы пропустили в первом тайме – автогол в свой пассив записал Андреа Карбони. Аутсайдер Серии А отыгрался на старте второй половины игры, а забитый мяч стал украшением поединка, пишет "Футбол 24".

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Бразилец Жоао Педро отличился шедевральным голом. Нападающий положил корпус и эффектным ударом в падении из-за себя не оставил шансов вратарю соперника.

Матч завершился со счетом 1:1, что позволило "Кальяре" набрать десять очков и обойти "Дженоа" в турнирной таблице. Торино идет 13-м имея 19 пунктов. Лидером таблицы является "Милан", опережающий "Интер" и "Наполи" на одно и два очка соответственно.