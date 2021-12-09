Нападающий "Кальяри" забил фантастический гол в чемпионате Италии

Нападающий "Кальяри" Жоао Педро отметился классным забитым мячом в поединке 16-го тура Серии А против "Торино".
Сардинцы пропустили в первом тайме – автогол в свой пассив записал Андреа Карбони. Аутсайдер Серии А отыгрался на старте второй половины игры, а забитый мяч стал украшением поединка, пишет "Футбол 24".
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Бразилец Жоао Педро отличился шедевральным голом. Нападающий положил корпус и эффектным ударом в падении из-за себя не оставил шансов вратарю соперника.
Матч завершился со счетом 1:1, что позволило "Кальяре" набрать десять очков и обойти "Дженоа" в турнирной таблице. Торино идет 13-м имея 19 пунктов.
Лидером таблицы является "Милан", опережающий "Интер" и "Наполи" на одно и два очка соответственно.
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