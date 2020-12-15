"Нам выпал не самый сексуальный соперник" - тренер "Брюгге" о матче против "Динамо"

Филипп Клеман работает с "Брюгге" 3-й сезон. Фото: twitter.com/ClubBrugge

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

На этой стадии чемпион Бельгии померится силами с киевским "Динамо".

"Нам выпал не самый сексуальный соперник. Не с точки зрения логистики, а с точки зрения соперника. И они уже знают нас, ведь в прошлом году мы их выбили из квалификации ЛЧ. Но это было непросто.

В этом сезоне они прошли такие команды как "Гент" и АЗ. Это тоже о чем-то говорит. Соперник не сексуальный, а скорее тяжелое. Это команда нашего уровня.

Мы должны действовать эффективно, обеспечивать быстрое перемещение мяча и не падать в важные моменты. Организация игры так же будет важна, ведь "Динамо" сильная контратакующая команда, которая выжидает соперника и быстро включается", - сказал Клеман в комментарии hln.be.

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18 февраля 2021 года "Динамо" будет принимать "Брюгге" в Киеве, а через неделю команды сыграют в Бельгии.