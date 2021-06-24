Накатани планирует нокаутировать Ломаченко

Масаеши Накатани в последнем бою выиграл нокаутом.Фото: BoxingScene

Японский боксер 32-летний Масайоши Накатани планирует побить Василия Ломаченко.

Японец доволен, что поединок пройдет в США и хочет нокаутировать украинца.

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"Плюс от боя в США - это то, что я могу думать только о боксе и больше ни о чем другом. А минус - здесь никто не понимает японский язык. Я ожидаю, что нокаутирую Василия Ломаченко", - сказал Накатани в комментарии Boxingnews 24.

Поединок Ломаченко - Накатани должен состояться 26 июня в Лас-Вегасе. В последнем поединке Василий Лобмаченко проиграл Теофимо Лопесу поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.