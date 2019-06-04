На Закарпатье разъяренные болельщики избили арбитра

Вопиющий случай произошел во время одного из поединков чемпионата закарпатской области между "Карпатами" (Дубовое) и "Поляна", который состоялся 1 июня.

Как сообщает zakarpattya.net.ua, после матча болельщики "Карпат" набросились на главного арбитра и начали жестоко избивать.

Отмечается, что среди причастных к инциденту мог быть даже экс-тренер клуба.

Причиной недовольства фанатов есть, по их мнению, плохая работа судьи. Драку удалось остановить только благодаря вмешательству полиции. Относительно наказания для "Карпат", то оно будет максимально строгим.

Автор: zakarpattya.net.ua Болельщики избили арбитра матча.

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Встреча между "Карпатами" и "Поляна" завершилась со счетом 1:2. После 6 туров "Карпаты" замыкают турнирную таблицу. В их активе лишь 2 балла.