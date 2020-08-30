На акции протеста в Минске задержали комментатора и двух футболистов

Футболисты белорусского клуба "Крумкачи" Сергей Козека и Павел Рассолько были сегодня задержаны во время акции протеста в Минске.
По информации корреспондента Tribuna.com, они находятся в Ленинском РУВД.
Ранее игроки "Крумкачей" вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом!"
Сегодня также был задержан бывший комментатор беларуского телевидения Владислав Татур.
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В Минске и регионах сегодня проходили мирные акции протеста.
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