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воскресенье, 30 августа 2020 20:22

На акции протеста в Минске задержали комментатора и двух футболистов

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На акции протеста в Минске задержали комментатора и двух футболистов
Павел Рассолько празднует гол. Фото ФК "Крумкачи"

Футболисты белорусского клуба "Крумкачи" Сергей Козека и Павел Рассолько были сегодня задержаны во время акции протеста в Минске.

По информации корреспондента Tribuna.com, они находятся в Ленинском РУВД.

Ранее игроки "Крумкачей" вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом!"

Сегодня также был задержан бывший комментатор беларуского телевидения Владислав Татур.

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В Минске и регионах сегодня проходили мирные акции протеста.

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