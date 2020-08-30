На акции протеста в Минске задержали комментатора и двух футболистов

Павел Рассолько празднует гол. Фото ФК "Крумкачи"

Футболисты белорусского клуба "Крумкачи" Сергей Козека и Павел Рассолько были сегодня задержаны во время акции протеста в Минске.

По информации корреспондента Tribuna.com, они находятся в Ленинском РУВД.

Ранее игроки "Крумкачей" вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом!"

Сегодня также был задержан бывший комментатор беларуского телевидения Владислав Татур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не поеду в сборную, пока действует режим Лукашенко – форвард Беларуси

В Минске и регионах сегодня проходили мирные акции протеста.