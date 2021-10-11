На 87-м году скончался игрок "Динамо"

Анатолий Сучоков одержал первое чемпионство для "Динамо". Фото: из личного архива Анатолия Сучкова

На 87-м году скончался бывший защитник киевского "Динамо" Анатолий Сучков. Причины смерти не уточняются.

Сучков выступал за "Динамо" в период 1959-1964 годов. Вместе с киевским клубом он стал чемпионом СССР в 1961 году. Это первое чемпионство киевского клуба в истории, сообщает официальный "Динамо" .

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По завершении карьеры игрока Сучков приступил к тренерской работе. Он был ассистентом в "Металлисте" и "Буковине", а также работал с молодежной сборной Украины.

В "Динамо" Сучков работал тренером-селекционером с 1974-го по 1994 год и в период 1999-2009 годов. Он стал самым успешным селекционером в истории киевского клуба, найдя для команды целую плеяду футболистов, которые впоследствии стали лидерами киевского клуба: Анатолия Демьяненко, Вадим Евтушенко, Василия Раца, Андрея Баля, Сергея Балтача, Олега Кузнецова, Сергея Юрана.

Также он работал в селекционных службах "Кривбасса", "Днепра", киевского ЦСКА и запорожского "Металлурга"

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу на три очка опережает "Шахтер". Следующую игру киевляне проведут в рамках УПЛ против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.