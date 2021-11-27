Мы придумаем формулу победы над Украиной – тренер Шотландии

Стивен Кларк настроет оптимистически. Фото: BBC

Главный тренер сборной Шотландии Стивен Кларк прокомментировал результат жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, то там были команды примерно одного уровня. Так что я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бы непростым.

Сейчас наша задача – хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и с такой уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем угодно и где угодно", — приводит слова Кларка ВВС.

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Национальная команда Украины сыграет против сборной Шотландии, а затем, в случае успеха, с триумфатором пары Уэльс — Австрия. В других матчах Россия сыграет с Польшей, Швеция с Чехией, Португалия с Турцией и Италия с Северной Македонией.