Мы покажем свою лучшую игру – нападающий "Ференцвароша"

Боли готов побеждать "Динамо". Фото "Ференцварош"

Нападающий "Ференцвароша" Франк Боли поделился ожиданиями от игры против "Динамо" в 6-м туре ЛЧ.

"Это будет главный матч осени. В прошлый раз мы хорошо сыграли с "Динамо" в Будапеште, и сегодня ставки будут также высоки. Мы знаем, что нужно показать лучшую форму, но мы готовы.

Матч в Киеве важен для клуба и для команды. Мы будем стараться завоевать право стать участником Лиги Европы", – сказал Боли.

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Матч "Динамо" – "Ференцварош" пройдет сегодня, 8 декабря. Начало - в 22:00.