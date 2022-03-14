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понедельник, 14 марта 2022 13:30

"Мы никогда не сдадимся, будем грызть землю за Украину" - Зинченко

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&quot;Мы никогда не сдадимся, будем грызть землю за Украину&quot; - Зинченко
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: Gettyimages.com/

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о вероломной войне, которую начала против Украины РФ.

По словам игрока национальной команды, украинцы не сдадутся на милость агрессору.

"Это уже давно не политика, а самая настоящая война, поэтому все ребята в шоке от происходящего. Каждый день, начиная с 24 февраля, я показываю партнерам по команде те кадры и снимки происходящего в нашей стране. Они берутся за голову и не понимают, как это может быть в 2022 году.

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Почему ФИФА и УЕФА исключили Россию? Очень эмоционально можно ответить на этот вопрос. Потому что Россия перешла все границы, она действительно является агрессором, убивающим мирных жителей. Никто в мире не может принять эту позицию, поэтому их наказывают всеми возможными санкциями. Мы футболисты сборной Украины, также мы пытались достучаться, чтобы российские футболисты получили санкции. У нас не было желания лишить их любимого дела. У нас есть целое желание – остановить эту войну и кровопролитие. Стучали во все возможные двери, чтобы их наказывали, чтобы они не сидели дома и не молчали. Имея такую ​​обширную аудиторию, практически никто не высказывал свое мнение, не высказался полностью и не привлек внимание к тому, что это нужно остановить.

У меня спрашивают, как все будет. У меня такое настроение – победа за нами. За 18 дней войны я скажу так: как наша нация, народ, военные, все украинцы, как они борются и показывают своему миру, что мы никогда не сдадимся, никогда не опустим руки, зубами будем грызть землю за Украину. Сколько людей в шоке было от того, как сильна у нас нация. Я с каждой секундой больше горжусь, что я украинец.

Раньше у молодого поколения кумирами были спортсмены. Сейчас скажу, что кумирами для молодежи и для меня наши ВСУ. Они – настоящие герои. Я хотел бы от себя и всей сборной Украины поблагодарить их за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прикурить агрессору. Это очень важно для нас. Я уверен, что победа будет за нами", – цитирует Зинченко Sport.ua.

Зинченко выступает за "Ман Сити" с 2016 года. Команда украинца лидирует в АПЛ,
После войны с Россией Зинченко активно помогает ВСУ и поддерживает Украину.

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  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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