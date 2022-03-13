Легионер "Динамо" передал помощь украинской армии

Словенский футболист "Динамо" Беньямин Вербич помогает украинской армии в войне с Россией.

Игрок собрал деньги и купил дрон с тепловизором, а также медикаменты, о чем сообщил в Instagram.

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"Для защитников Украины", - написал Вербич.

В этом сезоне Вербич провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Футболистам-легионерам из Украины разрешили перейти в другие клубы в аренду до конца сезона.

Беньямин близок к переходу в варшавскую "Легию".