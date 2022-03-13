Вербич нашел новую команду

Бывший лидер "Динамо" Беньямин Вербич близок к переходу в варшавскую "Легию".

Контракт хавбека с польским клубом будет подписан до конца сезона, сообщает BuckarooBanzai.

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Переход стал возможным благодаря решению ФИФА, позволяющего футболистам из Украины подписывать временные соглашения с другими командами из-за приостановки чемпионата страны в связи с военной агрессией России.

Летом словенец сможет подписать полноценный контакт с польским грандом, потому что его соглашение с "Динамо" действует до июля 2022 года.

В этом сезоне Вербич провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

"Легия" после 24 туров идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.