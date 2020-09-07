Мы не можем сыграть на высоком уровне два матча подряд – Шевченко

Андрей Шевченко потерпел самое крупное поражение во главе сборной. Фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями после поражения в Лиге наций от Испании (0:4).

"Второй матч для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не дает возможность играть два матча подряд. Испания – супер команда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было тяжело подойти физически к Испании после матча со Швейцарией.

Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий нет. Они отдали все. Но этот уровень слишком отличался для нас.

Мы дали шансы в отсутствии Степаненко новым игрокам. Тарас – важный игрок для команды. Но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была большая разница в физическом плане. Игроки Испании были свежее, двигались, быстрее принимали решения. Нам было сложно восстановиться после Швейцарии.

Мы знали, что Испания всегда прессингует. На линии мяча 4-5 игроков, очень хорошо страхуют. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане.

Считаю, что много информации для нас. Мы требования ставим большие перед игроками. Может, что-то перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для раздумий – как конкурировать", – сказал Шевченко.

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Следующий матч в Лиге Наций сборная Украины сыграет 10 октября в Киеве против сборной Германии.