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воскресенье, 07 июля 2019 12:05

"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд

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&quot;Моя работа – бить людей в лицо&quot;. Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
Масвидал назвал соперрника принципиальным

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидал нокаутировал Аскрена коленом в прыжке. Поединок прошел в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе. Таким образом, нокаут стал самым быстрым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

34-летний Аскрен, который ранее был чемпионом другой организации Bellator, потерпел первое поражение в карьере при 19 победах. Это был его второй поединок в UFC – пишет "Сегодня."

После боя Максвидал довольно резко прокомментировал свою победу, отметив, что для Аскрена еще ничего не закончилось.

"В этом нет ничего личного. Только бизнес. Я тут за чеком, чтобы принести в семью и оплатить детям университет. Следующим будет пояс. Я рад, что прикончил этого парня. Добивание было чрезвычайно необходимым. Ведь рефери не прерывал меня. Я выполнял работу: бить кого-то пока рефери меня не отстранит. Я думал он еще поднимется.

Он ехидно говорил о моем мужестве, моем этносе и культуре. Если я встречаюсь с такими, то они заплатят полную цену за свои слова. И для Бена еще ничего не закончилось. Если он увидит меня, ему прилетит еще пощечина, потому что парень мне не нравится. Я хотел все 25 минут избивать его, ломать ребра и бить по лицу. Так что в некотором смысле он легко отделался.

Поймите, у меня нет с ним конфликта. Если бы был конфликт, то я бы стоял у его дома и ждал, когда он выйдет. А этот случай просто неприязнь к коллеге по работе. Моя работа – бить в лицо коллег", – сказал Хорхе.

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На счету 34-летнего Масвидала 34 победы и 13 поражений.

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