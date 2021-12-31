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пятница, 31 декабря 2021 15:29

Моуриньо с Нового года не будут пускать на стадионы в Италии

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Моуриньо с Нового года не будут пускать на стадионы в Италии
Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Фото: REUTERS

Главного тренера римской "Ромы" Жозе Моуриньо не будут пускать на стадионы в Италии.

С января 2022 года в Италии вступят в силу новые правила, согласно которым спортивные и другие массовые мероприятия не будут пускать людей без антиковидного сертификата, сообщает Sport Mediaset.

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Это значит, что главный тренер "Ромы" Моуриньо не сможет посещать матчи своей команды. Он не вакцинирован и не болел коронавирусом.

Юридическая служба "Ромы" уже работает над решением этого вопроса.

Свой следующий матч "Рома" проведет 6 января на выезде против "Милана". В текущем сезоне команда Моуриньо занимает шестое место в таблице.

Моурньо известен своей работой из "Порту, "Челси", "МЮ", "Интером", "Реалом".

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