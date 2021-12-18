Моуриньо обыграл Малиновского

Моуринью дожал "Аталанту" во втором тайме. Фото: Reuters

Сегодня в рамках 18-го тура итальянской Серии А "Аталанта" Руслана Малиновского принимала "Рому" Жозе Моуриньо. Матч проходил на стадионе "Атлетти Адзурри" в Бергамо и завершился победой гостей со счётом 1:4.

Счёт в матче на первой минуте открыл форвард "Ромы" Тэмми Абрахам. На 27-й минуте Никола Дзаньоло с передачи Жордана Верету удвоил преимущество гостей. В конце тайма защитник римлян Бриан Кристанте срезал мяч в свои ворота.

На второй тайм вышел украинец Руслан Малиновский, кторый отметился несколькими опасными ударами.

На 68-й минуте "Аталанта" сравняла счёт, но мяч был не засчитан из-за офсайда Дувана Сапаты. Спустя четыре минуты Крис Смоллинг с передачи Верету забил третий гол свой команды. Итоговый счёт на 82-й минуте установил Абрахам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко прокомментировал поражение от "Лацио"

"Аталанта" с 37-ю очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с 37 очками. "Рома" (31) — поднялась на пятую позицию.