Известный португальский тренер Жозе Моуриньйо расплакался во время интервью.

Жозе был уволен с поста главного тренера "красных дьяволов" 18 декабря 2018-го и с тех пор находится без работы. Недавно объявили, что он стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

"Я просто... просто наслаждался этим. Когда я пришел в профессиональный футбол, в голове что-то щелкнуло, и я подумал:" Теперь все серьезно, это важные вещи. Все было серьезно до последнего времени. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю", - сказал Моуриньйо со слезами на глазах.

