Молодежная сборная Украины упустила победу на последних секундах игры

Даниил Сикан защищает цвета "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер".

В квалификации к Евро-2021 молодежная сборная Украины упустила победу над сверстниками из "Дании" - 1:1.

Игра прошла на встречных курсах. никто из соперников не хотел отсиживаться в обороне.

За 17 минут до заверения игры Даниил Сикан вывел украинский вперед. Хозяева поля смогли спастись только на 5 добавленной минуте матча.

Потеря очков фактически ставит крест на дальнейших перспективах молодежной сборной Украины. Евро выходит только победитель. Команда Руслана Ротаня в предыдущих матчах выиграла только раз.

Следующий свой матче молодежная сборная Украины проведет 8 сентября в гостях против Финляндии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина победила Швейцарию



После предыдущих матчей победа над Данией - очень приятная. Но не стоит сейчас этот поднимать слишком высоко, потому что сборные только начинают восстанавливать матче после 9 месячного простоя. Особенно это касается юношеского и молодежного футбола. Собственное. физическая подготовка сейчас выходит на первое место.