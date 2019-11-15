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пятница, 15 ноября 2019 20:32

Молодежка Ротаня снова проиграла

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Молодежка Ротаня снова проиграла
Ольсен стал злым гением Украины

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня снова проиграла. На этот раз наши ребята уступили во Львове сборной Дании - 2:3.

Счет не должен вводить в заблуждение. Датчане имели огромное преимущество на протяжении двух третей матча. Злым гением Украины стал правый атакующий полузащитник Дании Андреас Ольсен с "Болоньи".

На 5 минуте Ольсен воспользовался ошибкой Бондаря и открыл счет неотразимым ударом в дальний угол. На 22 минуте он же сильно пробил левой из-за пределов штрафной после розыгрыша углового.

На 60 минуте Ольсен ударил с правого угла штрафной и мяч рикошетом от штанги в третий раз оказался в наших воротах.

Надежду Украины подарил Русин, когда забил в пустые ворота на шестьдесят третьей минуте. Впоследствии арбитр назначил пенальти в ворота Дании и удалил защитника гостей. Пенальти неудачно выполнил Шапаренко, но первым на добивании был Цитаишвили.

Больше моментов Дания не позволила создать. Поражение - 2:3.

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Это третье поражение Руслана Ротаня в четырех матчах.

Автор: Юрий СТРИГУН
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