Молодежка Ротаня снова проиграла

Ольсен стал злым гением Украины

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня снова проиграла. На этот раз наши ребята уступили во Львове сборной Дании - 2:3.

Счет не должен вводить в заблуждение. Датчане имели огромное преимущество на протяжении двух третей матча. Злым гением Украины стал правый атакующий полузащитник Дании Андреас Ольсен с "Болоньи".

На 5 минуте Ольсен воспользовался ошибкой Бондаря и открыл счет неотразимым ударом в дальний угол. На 22 минуте он же сильно пробил левой из-за пределов штрафной после розыгрыша углового.

На 60 минуте Ольсен ударил с правого угла штрафной и мяч рикошетом от штанги в третий раз оказался в наших воротах.

Надежду Украины подарил Русин, когда забил в пустые ворота на шестьдесят третьей минуте. Впоследствии арбитр назначил пенальти в ворота Дании и удалил защитника гостей. Пенальти неудачно выполнил Шапаренко, но первым на добивании был Цитаишвили.

Больше моментов Дания не позволила создать. Поражение - 2:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодежная сборная Украины разгромно проиграла в Румынии

Это третье поражение Руслана Ротаня в четырех матчах.