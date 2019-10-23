"Мои достижения в боксе превзошли ожидания" – Ломаченко

Ломаченко назвал трех желанных соперников

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о соперниках и своих достижениях.

"Я думаю, что отличным вызовом для меня стал бы бой с Джервонтою Дэвисом. Также хороший поединок бы вышел из Девином Хейни. Но давайте посмотрим, как все сложится. Надо подождать победителя боя Ричард Комми - Теофимо Лопес, который состоится в декабре. Об этом пишет 24boxing.com

Мои достижения в профессиональном боксе даже превысили мои ожидания. Когда я переходил в профи, не думал о том, что стану лучшим боксером pound for pound в мире. Ходят разговоры о Теофимо, но пусть он сначала победит Комми", - заявил Ломаченко.

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31 августа Ломаченко победил решением судей бывшего чемпиона мира британца Люка Кэмпбелла.