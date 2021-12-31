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пятница, 31 декабря 2021 17:52

"Мне не стыдно за то, что я говорю" - Леоненко объяснил, почему критикует "Динамо"

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&quot;Мне не стыдно за то, что я говорю&quot; - Леоненко объяснил, почему критикует &quot;Динамо&quot;
Виктор Леоненко сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: Instagram.com/leonenkovictor

Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, почему критикует киевскую команду.

По словам Леоненко, киевляне за последние годы не могут похвастаться успешной игрой и испытывают проблемы с форвардом.

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"Кто виноват, что у Динамо нет нападающего уже 10 лет? Президент. Луческу бьет тревогу уже давно. Мне не стыдно за то, что я говорю о Динамо. Вижу, что есть. Когда Динамо я "гоняю", это не говорит о том, что его ненавижу.

Я хочу гордиться "Динамо", а не так, как сейчас. Раньше футболку "Динамо" Киев одеть, все гордились этим и автографы у игроков брали, а сейчас скажут "торпедовец". Возвращаясь к проблеме с нападающими "Динамо". Сколько заработали в еврокубках? Пусть 50 млн. евро. Купили Рамиреса, не знаю за сколько, но зачем? Усилил? Нет. Сколько лет это длится?", – поделился Леоненко в программе "Пряма Червона" на YouTube.

Виктор Леоненко выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 годы. Признавался лучшим игроком Украины и четырежды выигрывал чемпионский титул.

В нынешнем сезоне "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера" в чемпионской гонке.

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