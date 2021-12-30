Неужели Цыганков? "Бавария" не смогла подписать звезду "Динамо"

Самба Диалло стал одним из лидеров юношеской команды. Фото: ФК "Динаммания"

Мюнхенская "Бавария" хотела подписать полузащитник "Динамо" 18-летнего Самбу Диалло.

Представителей немецкого гранда поразила игра легионера "Динамо" в матче Юношеской Лиги УЕФА.

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"После матча с "Баварией" в лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были поражены, ведь им очень понравилось мое выступление, сказал Диалло в эфире i itv Senegal на YouTube.

В декабре 2021 года Диалло подписал новый контракт с "Динамо" на пять лет.

В нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА Самба Диалло отличился пятью голами в шести встречах, а "Динамо" выиграло четыре из шести поединков. Соперником "Динамо" в 1/16 турнира будет чемпион Испании Ю-19 "Депортиво". Самба Диалло присоединился к "Динамо" летом 2021 и стал звездой молодежной команды.