Еще один посредственный сезон Цыганкова поставит крест на европейских перспективах

Цыганкову нужно уезжать на Запад. Фото: "Футбум"

Футбольный эксперт Олег Федорчук рассказал о европейских перспективах лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.



"Настало время, когда украинские футболисты забыли о разборчивости и, буквально, все стремятся поехать на Запад. Ситуация, когда 5-7 лет назад "Шахтер" и "Динамо" платили вполне сопоставимые средства с европейскими середняками, закончилась. Сейчас отставание резко увеличилось. Посмотрите только на зарплату Виталия Миколенко в "Динамо" и "Эвертоне".

Времена, когда Шовковский и Гусев могли провести в Украине всю карьеру, прошли навсегда.

Виктору Цыганкову тоже нужно уезжать и чем быстрее, тем лучше. Главное – угадать с чемпионатом, где можно заиграть.

В Англии и вообще Британии удалось частично заиграть Лужному и Зинченко. Александру не в последнюю очередь потому, что он играет не в типичной английской команде. Плюс Зинченко - любимец тренера, он коммуникабельный и всегда использует свой шанс, как, например, травмы конкурентов.

Времена, когда Шовковский и Гусев могли провести в Украине всю карьеру, прошли навсегда

Поэтому я не советовал бы Цыганкову ехать в Англию, потому что это не то место, где он мог бы раскрыться.

Другое дело – Италия. Здесь у украинцев дела обстоят получше. Стоит вспомнить, какой звездой здесь был Андрей Шевченко и на каком уровне играет Руслан Малиновский. Виктор техничный, скоростной с хорошо поставленным ударом. В Серии А – ему самое место.

Конечно, лучше бы поехать в Бельгию, но я не думаю, что бельгийские клубы способны потянуть зарплату Цыганкова и его трансфер из "Динамо".

Как вариант можно попробовать начать в "Дженоа" Андрея Шевченко. Тем более что эта команда возрастная. Однако за границей легко нигде не будет. Потому что там всюду — конкуренция. Это в Киеве Виктор находился в тепличных условиях практически не чувствуя никакой конкуренции все 5 лет после отъезда Ярмоленко.

Поэтому летом – идеальное время для отъезда. И дело даже не в том, что Цыганкову уже 24 года и можно дождаться 28, как тот же Ярмоленко. Теперь все изменилось. Ярмоленко был чуть ли не одиноким героем, которому удалось пробиться на Запад, а Цыганкову пришлось играть в другие времена. Сейчас украинские футболисты отъезжают волнами и каждая следующая сильнее предыдущей. Следующим будет поколение чемпионов мира, далее – поколение Забарного. Выдать еще один посредственный год – обречь себя на забвение. Поэтому, думаю, Цыганков поиграет в нашем первенстве к лету", - сказал Олег Федорчук.

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В нынешнем чемпионате Украины Цыганков сыграл 18 матчей, в которых забил 11 голов. За сборную Украины Виктор сыграл 36 матчей и отличился 6 забитыми голами.