Мировой футбол теряет деньги из-за пандемии

Согласно официальной статистике финансовых потерь, многие клубы потеряли суммы, равные трети их рыночной стоимости. Фото: Soccer.Ru

Коррективы, которые Covid-19 внес в жизнь миллиардов людей, сложно не замечать. Причем, речь идет не только о таких пострадавших сферах, как медицина, туризм, путешествия, импорт и экспорт, сегмент развлечений, но и спорте. Даже "король спорта" футбол, чья популярность сложно переоценить, переживал кризисные месяцы, а клубы, от престижных до любительских, недополучали львиную долю обычной прибыли.

Согласно официальной статистике финансовых потерь, которая впервые была опубликовала еще в сентябре прошлого года, многие клубы потеряли суммы, равные трети их рыночной стоимости. По данным самого FIFA, карантины и вынужденная остановка чемпионатов всего на три месяца, в итоге привели к тому, что клубы недосчитались 14 миллиардов долларов. Это при том, что всю клубную индустрию футбола оценивают максимум в 45 миллиардов.

Параллельно с футболом, как игрой, пострадали многие смежные сферы. Производители спортивных аксессуаров и клубной атрибутики, тренеры и обслуживающий персонал, работник баз отдыха и футбольных школ, медийные и прочие коммерческие организации. Если прочитать о Мелбет обзор, как и историю многих других аналогичных компаний, то окажется, что за свою историю они еще не сталкивались с таким кризисом, как в "ковидные" времена.

Если говорить о клубах, то сильнее всех пострадали те организации, которые выступают в средних и низших дивизионах, а также клубные "молодежки", причем даже в престижных ФК.

Если говорить о географии кризиса, то наиболее серьезный удар пришелся на футбольные клубы Южной Америки. Однако и в Старом Свете дела идут не лучше – в той же Великобритании на фоне сложной ситуации с заболевшими и постоянными карантинами, дивизионы, клубам от Премьер-лиги до местных чемпионатов пришлось всерьез задуматься над своим будущим. Многие спортсмены, игравшие без звездных зарплат, оказались перед выбором – ждать, пока ситуация разрешится, либо искать себе новую профессию. Пусть и на время.

Давать прогнозы на спорт и на то, как изменится футбол в случае с третьей или четвертой волной пандемии, пока не возьмется ни один эксперт. Даже сегодня, в 2021 году. Однако практика показала, что футбольная индустрия не была готова к таким испытаниям, а понесенные потери оказались несоразмерны бюджетам экстренно созданных фондов помощи. Тот же FIFA сумел собрать около 1,5 миллиардов, а понесенные потери в комплексе, как было сказано ранее, превысили 14 миллиардов.