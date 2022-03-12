"Милан" хочет подписать Малиновского

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Лидер Серии А "Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.

"Россонери" хотят подписать украинца во время летнего трансферного окна, сообщает сообщает Tuttosport.

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Главной трансферной целью "Малана" остается форвард "Сасуоло" Доменико Берарди. Также в шорт-лист входят нападающий "Эмполи" Недим Байрами и игрок "Брюгге" Ноа Ланга.

В этом сезоне Малиновский сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт с Аталантой действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в €30 млн.