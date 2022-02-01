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вторник, 01 февраля 2022 18:18

Миколенко объяснил, почему покинул "Динамо"

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Миколенко объяснил, почему покинул &quot;Динамо&quot;
Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Защитник сборной Украины 22-летний Виталий Миколенко сменил "Динамо" на "Эвертон" из-за желания роста.

По словам футболиста, он уже добился всего выступая в Украине.

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"Мне 22 года, и я уже чувствовал себя в "Динамо" в зоне комфорта. Я понимал: если не пойду сейчас, то дальше это будет все сложнее и сложнее. Я был в зоне комфорта и самым важным для меня было выйти из нее.

В "Динамо" я был в теплой ванне без конкуренции. А если с кем конкурируешь, то точно прогрессируешь. И если ты в 22 года перестал прогрессировать, то какой смысл дальше играть в футбол? И, думаю, хорошо, что я сразу дебютировал в Эвертоне. В этом плане я ничего не менял: лучше сразу с места в карьер. К тому же, теперь в команде ко мне уже по-другому относятся", – сказал Миколенко в эфире канала Влады Седан.

Виталий Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" 1 января 2022 года. Сумма трансфера составила €23 млн.

Николай выступал за первую команду с 2017 года. Также является основным левым защитником сборной Украины.

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