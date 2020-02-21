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пятница, 21 февраля 2020 21:00

Михайличенко не смог решить проблемы "Динамо"

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22 февраля "Динамо" начнет вторую часть сезона домашним матчем против полтавской "Ворсклы". До этого команда Алексея Михайличенко провела два тренировочных сбора в турецком Белеке.

Обычно динамовцы зимнюю подготовку проводят в Испании, но этого выбрали Турцию. Здесь важно было рассчитывать на сильных соперников. Поэтому среди сильнейших оппонентов динамовцы могли рассчитывать на две лучшие команды Беларуси, вице-чемпионов Хорватии и Польши. В общем команда Михайличенко провела 12 матчей. В них получили 8 побед, дважды сыграли вничью и сколько раз проиграли.

На трансферном рынке "Динамо" было довольно пассивным. Пришли только молодые игроки. По аренде в "Заре" вернулся форвард Назарий Русин, а также были подписаны бельгийский 20-летний форвард Ибрагим Каргбо и нигерийский вингер Бенито. На двух последних рассчитывать пока не приходится.

Построение игры базируется на длинных передачах на фланги, активности и индивидуальном мастерстве вингеров и навесных передачах в штрафную соперника

Потерь гораздо больше. Алексей Михайличенко избавился почти всех ненужных ему футболистов. Денис Гармаш и Жерсон Родригес до конца сезона играть в Турции. Сидклей следующий год проведет на родине в Бразилии. Карлос Самбрано перешел в "Бока Джуниорс", а Тамаш Кадар из-за конфликта с тренером работает с молодежной командой.

Не провёл ни одного матча в спаррингах лидер команды Виктор Цыганков. В полузащитника воспаление мышц. Он работал индивидуально. Перед самым завершением сборе вернулся в общую группу, но так и не сыграл ни одного матча. Поэтому ему надо время для того, чтобы набрать форму.

Автор: ФК "Динамо"
  Виктор Цыганков( справа) все сборы провел работая за индивидуальной программой
Виктор Цыганков( справа) все сборы провел работая за индивидуальной программой

Усилением для команды должны стать футболисты, которые были в системе команды, но не играли в первой части сезона. Речь о Микаэле Дуелунде и Иосифе Пивариче. Датчанин добавил креатива и скорости в середине поля. Его умение атаковать вторым темпом и нацеленность на ворота приводит к острых моментов у ворот соперника. Хорват Пиварич раскрылся на позиции флангового полузащитника. Именно Дуелунд с начала второй части сезона должен занять позиции атакующего полузащитника. Николай Шапаренко снова выглядит не убедительно.

Новый год "Динамо" начнет с Бущан в воротах

Улучшили игровую форму Александр Караваев и Карлос Де Пена. Украинец пытается использовать свои скоростные качества, приобщаясь к атаке. А вот уругваец стал одним из лидеров команды в отсутствие Вербича и Цыганкова из-за травм, показал себя лидером.



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Тренерский штаб команды делает ставку на хорошую физическую подготовку игроков. В остальном, значительных изменений в нет. Построение игры базируется на длинных передачах на фланги, активности и индивидуальном мастерстве вингеров и навесных передачах в штрафную соперника. Если на уровне слабых команд такие вещи проходили, то с более классными оппонентами, подопечные Михайличенко были проблемы. Особенно - когда соперник высоко прессинговал динамовцев.

Остается проблемой быстрый переход из обороны атаки. Ставка на навесные передачи выглядит не эффективной. Форварды Назарий Русин и Фран Сол не эффективны в силовой борьбе в штрафной соперника. На собрании "Динамо" очень трудно создавали моменты у ворот соперника.


Большой проблемой остается игра в середине поля. Кадровых и тактических изменений здесь не произошло. До сих пор делается ставка на Сергея Сидорова, Виталия Буяльского и Владимира Шепелева. Все трем игрокам не хватает как умение закрывать середину поля, так и вести игру команды.

  Артем Шабанов заменит в стартовом составе Тамаша Кадар
Артем Шабанов заменит в стартовом составе Тамаша Кадар

Во время собрания команда Михайличенко много пропускала . Тренерский штаб вынужден наигрывать новую пару центральных защитников Денис Попов - Артем Шабанов. Пока класса, мастерства и сыгранности этим защитникам не хватает. Отсюда большое количество голевых ошибок. Альтернативы этим игрокам в центре обороны нет. Единственными возможным вариантом является Мохаммед Кадири, которого принимали в роли опорника летом.

Хорошо себя показал в Турции вратарь Георгий Бущан. Много раз выручал команду и даже несколько раз отразил пенальти. Его конкурент Денис Бойко пока не может похвастаться такой удачной игрой. Стоит ожидать, что новый год "Динамо" начнет с Бущана в воротах.

Цитаишвили надо идти в аренду

Молодые футболисты тоже активно работали с первой команду. Пока никто из них не готов играть на высоком уровне. Пара молодых центральных защитников Александр Сирота - Александр Романчук получили четыре мяча от четвертой команды Казахстана. Константину Вивчаренко пока рано тягаться на левом фланге с Виталием Миколенко. Илью кропотливая пробовали, как в центре защиты, так и в опорной зоне. Но пока ему не хватает мастерства для игры за первую команду. Нападающий Даниил Сухоручко не убедил. Так же, как и один из самых больших талантов Георгий Цитаишвили, которому, похоже стоит идти в аренду за игровой практикой.

Поэтому проблемы "Динамо" первой части сезона никуда не делись. Команда имеет проблемы с игрой первым номером, позиционной атакой. Тактически команда не изменилась. При таких условиях будет трудно выиграть борьбу за второе место УПЛ в "Заре" и "Десны".


После 18 туров "Динамо" занимает второе место в УПЛ, уступая "Шахтеру" 14 очками. Зато "Заря" отстает от киевлян на два очка, "Десна" - на три.



Автор: Сергей Тищенко
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Дата
21
февраля

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