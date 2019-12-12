Михайличенко не подал в отставку

Алексей Михайличенко жалуется на плохую реализацию

В четверг, 12 декабря, в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" со счетом 1:1 сыграло на НСК "Олимпийский" вничью со швейцарским "Лугано" и, заняв лишь третье итоговое место в своей группе, не сумело выйти в 1/16 финала турнира. Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера "Динамо". Тренера цитирует dynamo.kiev.ua

"В том, что случилось, виноваты все. И, конечно, в первую очередь, — я. Не выполнена задача, а именно я отвечаю за результат.

Что же касается самого сегодняшнего матча, который, к сожалению, подвел итог нашего выступления в еврокубках текущего сезона, то, как и в ряде других поединков, мы допустили много ошибок. У нас были в этой Лиге Европы хорошие игры, но допускаемые нами ошибки и их количество слишком часто не позволяли добиваться результата. Наверное, нельзя сказать, что сегодня мы не наиграли на победу. Но то, что мы допускаем ошибку, пропускаем гол и не можем забить сами, это, конечно, проблема. А проблемы надо решать на тренировках, в работе.

Разговора с президентом клуба еще не было. В самом деле, ситуация очень неприятная — мы обязаны были выходить из этой группы, добиваться другого результата во многих матчах.

Но я бы не стал сравнивать сегодняшний матч с поединком, например, против "Зари". В матче с луганчами у нас очень многое не получалось в самой организации игры. Это было главной нашей проблемой и моей ошибкой. Сегодня же нам не хватило реализации моментов и реализации того преимущества, которое мы имели над соперником. При этом мы пропустили с единственного момента у наших ворот. Соперники не прощают нам ошибок, а мы им прощаем очень многое.

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"Динамо" за сезон проиграло все главные соревнования – чемпионат, Кубок, вылетело из Лиги чемпионов и Лиги Европы.