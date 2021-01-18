Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей

Лионель Месси 6 раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Капитану "Барселоны" 33-летнему Лионелю Месси грозит долгосрочная дисквалификация.

Месси может пропустить 12 матчей за полученную прямую красную карточку в игре против "Атлетика" в финале Суперкубка Испании, Meta-ratings.com.ua.

Главный судья матча Хесус Хиль Мансано показал аргентинцу красную карточку на 120-й минуте встречи за удар сзади по голове нападающего Асьера Вильялибре. Рефери удалил Месси после просмотра ВАР.

Самое суровое наказание за Дисциплинарным кодексом Испании предусматривает дисквалификацию от 4 до 12 игр в условиях явной агрессии.

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В текущем сезоне Лионель Месси сыграл 22 матча за "Барселону" во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.