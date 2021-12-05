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воскресенье, 05 декабря 2021 15:10

Меркушина провалила эстафету в Эстерсунде

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Меркушина провалила эстафету в Эстерсунде
Франция выиграла с большим отрывом. Фото: biatlon.com.ua

На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась первая в сезоне женская эстафета – старт 4х6 км. Победу одержала сборная Франции. Вторыми стали представительницы Беларуси. Третье место заняла команда Швеции. Сборная Украины финишировала на 10 месте.

Украину представили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Меркушина стартовала 7-й и завершила первый этап на 19-м месте, использовав 1 дополнительный патрон.

Джима передала эстафету 15-й с отставанием +2.36,2 с.

Блашко финишировала 14-й, отставание составило +3.46,1 с.

Билосюк удалось финишировать в топ-10.

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В 16 часов пройдет заключительная гонка в Эстерсунде. Мужчин будут бежать гонку преследования.

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Дата
05
декабря

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